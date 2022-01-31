2022/01/31 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية فؤاد عودة، ان معدل الإصابات بمتحور “أوميكرون” الجديد بدأ فى التراجع عالميا.وقال عودة، إن خطورة “أوميكرون” والضغط على المستشفيات أخذا يتراجعان أيضا، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.وأضاف، ان “الطفرات الجديدة من متحور “أوميكرون” ظهرت بسبب انتشاره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معدل الإصابة بـ”أوميكرون” بدأ في التراجع عالميا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معدل الإصابة بـ”أوميكرون” بدأ في التراجع عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).