 1000 مقاتل عشائري يستنفرون لمواجهة” دواعش حاوي العظيم”

2022/01/31 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الاثنين، أن 1000 مقاتل عشائري مستنفر في مواجهة “دواعش” حاوي العظيم اقصى شمال ديالى.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق ( 65كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 1000 مقاتل ينتمون الى كل عشائر ناحية العظيم في حالة استنفار لدعم الاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها في […]

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