2022/01/31 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد الاتحاد الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، مؤتمره الصحفي المخصص لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني، اليوم الاثنين، وذلك عبر محادثة اون لاين، جمعت الطواقم الإدارية والطبية للمنتخبين لتحديد أطقم المنتخبين، والتأكيد على بعض الإرشادات والتعليمات التي تخص المباراة.

وقال الاتحاد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الجانب العراقي مثله كل من المدير الإداري غيث مهنا، من مكان الحجر الصحي الخاص به في طهران، بالإضافة إلى طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار من مقر إقامةِ الوفد العراقي في بيروت".

وأضاف انه "تم تحديد أطقم المنتخبين، حيث سيلعب منتخب العراق مرتدياً القميصَ الأبيض والسروال الأخضر والجوارب البيضاء، وسيكون زي حراس المرمى باللون الأزرق"، مبيناً ان "عمليات التسخين والإحماء ستجري قبل المباراة باللون الفضي، بينما سيرتدي المنتخب اللبناني الطقمَ الأحمر الكامل ويرتدي حراسه الزي الأسود الكامل، بينما ستكون عمليات التسخين والإحماء باللون الذهبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا بالطقم الأبيض والأخضر في مواجهة لبنان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا بالطقم الأبيض والأخضر في مواجهة لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).