تغريدة من الصدر بعد اجتماع الحنانة: نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية

2022/01/31 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، لإيقاف الإرهاب ضد الشعب والشركاء، حسب تعبيره.

وقال الصدر في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) : "أوقفوا العنف ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة اغلبية وطنية".

وأضاف "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

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