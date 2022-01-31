مصرف الرشيد يقرر تمديد فترة بيع سندات /بناء/ للمواطنين

2022/01/31 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر مصرف الرشيد تمديد فترة بيع سندات / بناء / للمواطنين لمدة اسبوعين اعتبارا من ١/١٩ ولغاية ٢/١ /٢٠٢٢.وذكر المصرف في بيان ان فترة التمديد ان تلك السندات هي فرصة للمواطن لاستثمار امواله بشراء العدد الذي يرغب به مقابل فوائد يحصل عليها من المصرف./انتهى3

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