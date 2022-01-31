مجلس الوزراء يستثني وزارة الهجرة والمهجرين من أحكام بعض المواد لتلبية حاجات الأُسَر النازحة

2022/01/31 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء (9 لسنة 2021) تلبية لحاجات الأُسَر النازحة لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء,ان القرار ينص على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أحكام المادة 3/1 والمادة 4 ب من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وأساليب التعاقد الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، بشان شراء مواد إغاثة ومواد منزلية، وإنشاء وصيانة وترميم المخيمات حصرا من موازنة الوزارة./انتهى2

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