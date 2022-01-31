مقتل شرطيين ألمانيين بالرصاص.. وانطلاق عملية للبحث عن الجناة

2022/01/31 | 12:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل عنصران من الشرطة الألمانية بالرصاص، الاثنين، أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

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