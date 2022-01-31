الفتلاوي: هناك بوادر لحلحلة الخلافات بين الإطار والتيار

2022/01/31 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن وجود بوادر واجتماعات مستمرة ما بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لحلحلة الخلافات السياسية.وقال الفتلاوي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك بوادر واجتماعات مستمرة مابين الاطار والتيار لحلحلة الخلافات، وبينت هذه البوادر الطيبة بالرغم من وجود اليأس والاحباط، لكن انفتح باب للتفاهمات […]

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