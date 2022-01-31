الاتحاد يعقد اجتماعا حاسما لتحديد موقفه من رئاسة الجمهورية

2022/01/31 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عقد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، اجتماعا حاسما للمكتب السياسي برئاسة بافل طالباني لتحديد موقفه النهائي من قضية احقيته بمنصب رئاسة الجمهورية.وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “المكتب السياسي وبرئاسة بافل طالباني باشر، صباح اليوم، بعقد اجتماع حاسم بشأن منصب رئاسة الجمهورية بعد ان […]

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