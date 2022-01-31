2022/01/31 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ المثنى يوافق على تسمية مجسر باسم (شهداء الحشد الشعبي)) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ المثنى يوافق على تسمية مجسر باسم (شهداء الحشد الشعبي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).