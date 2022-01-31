في هذا الشتاء القاسي.. هل ستقدم أي مساعدات للسوريين بإدلب؟

2022/01/31 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر هذا الشتاء هو من بين أقسى الشتاء الذي تشهده سوريا منذ عقود.وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المخيمات، فهذا أمر لا يطاق.لم يوقف المجتمع الدولي القتل الجماعي للمدنيين السوريين.هل ستساعدهم الآن على النجاة من الشتاء؟

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