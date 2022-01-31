العراق بالطقم الأبيض والأخضر في مواجهة لبنان

2022/01/31 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عقدَ المؤتمر الفني لمباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره اللبناني، صباح اليوم الاثنين، وذلك عبر محادثة (اون لاين) جمعت الطواقم الإدارية والطبية للمنتخبين لتحديد أطقم المنتخبين، والتأكيد على بعض الإرشادات والتعليمات التي تخص المباراة.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان ” “المؤتمر الفتي عقد اون لاين ومثله من الجانب العراقي كل من […]

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