حالة الطقس: حزام مطري في معظم المناطق العراقية الثلاثاء

2022/01/31 | 13:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، الحالة الجوية للبلاد خلال ما تبقى من الأسبوع الجاري.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، أن "الطقس غائم في عموم البلاد مع هطول امطار في مناطق متفرقة، فيما تتراوح درجات الحرارة في نفس معدلاتها".

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