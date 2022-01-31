المقاربة الفلسفية والديداكتية للمناقشة الفلسفية - حبطيش وعلي

2022/01/31 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حبطيش_وعلي عنوان المقال : المقاربة الفلسفية والديداكتية للمناقشة الفلسفيةتأليف ميشال توزيترجمة الاستاذ حبطيش وعليتشير "المناقشة الفلسفية" اليوم إلى ممارسات متنوعة تحمل هذا الاسم: بين المعلم النهائي وطلابه ، ولكن أيضًا ...



في المقهى الفلسفي ، أو حتى في المدرسة الابتدائية ...



يمكن أن يكون مفيدًا للبحث ، على وجه الخصوص تعليمي ، لتحليل هذه الممارسات ، لتحديد ما إذا كانت هذه المناقشات فلسفية أم لا: إن ......





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