 علماء آثار يكتشفون 30 مومياء في مصر

2022/01/31 | 13:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكتشف علماء الآثار في مدينة أسوان المصرية، مدخل مقبرة عائلية قديمة في مبنى محترق.وتشير مجلة Live Science، إلى أن علماء الآثارعثروا داخل المقبرة على 30 مومياء من مختلف الأعمار بعضها تعود لكبار السن مصابين بالتهاب المفاصل، وبعضها لأطفال بمن فيهم حديثو الولادة.ومع أن الخبراء لم يحددوا تاريخ هذه المقبرة، إلا أنهم يعتقدون […]

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