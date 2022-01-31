قبل استهدافها جويا.. صورة توثق رصد مفرزة داعشية جنوب غرب نينوى

2022/01/31 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف المفرزة الداعشية بضربة من طيران القوة الجوية.

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