رسميا.. إريكسن يعود للدوري الإنكليزي الممتاز

2022/01/31 | 13:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بانضمامه اليوم الاثنين لنادي برينتفورد، في صفقة انتقال حر.وقال نادي برينتفورد على موقعه الرسمي، إنه وقع عقدا مع إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري، وإنه ينتظر حصول لاعبه الدنماركي الجديد على البطاقة الدولية من الفيفا.بينما أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص […]

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إريكسن يعود للدوري الإنكليزي الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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