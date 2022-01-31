العراق ينقل تدريباته في لبنان إلى ملعب جونية

2022/01/31 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ رياضةعدّل منتخب العراق، مكان تدريباته المقررة على ملعب البابلية جنوب لبنان، بسبب انتقادات طالت أرضيته، وذلك استعدادا لمواجهته المرتقبة أمام منتخب رجال الأرز.

ويحل العراق ضيفا على لبنان، يوم غد الثلاثاء، على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022

واختار المنتخب العراقي خوض تدريباته على ملعب جونية، بعدما أجرى تمارينه الماضية على ملعب البابلية، بعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت منذ يومين.

وأجرى أسود الرافدين تمارينهم على أرضية العشب الصناعي، حيث تعتبر أفضل أرضية ملعب في لبنان.

وفي المقابل، أجرى منتخب لبنان تدريباته على ملعب البابلية، حيث من المقرر أن يقام المران الأخير عصر اليوم الإثنين، قبل موعد المباراة المرتقبة بـ24 ساعة.

ويحتل لبنان المركز الرابع برصيد 5 نقاط، في حين يحتل العراق المركز الخامس وفي جعبته 4 نقاط.

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