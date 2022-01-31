الدفاع التركية تعلن عن مقتل 172 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق وسوريا خلال الشهر الجاري

2022/01/31 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل /172/ من مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق وسوريا خلال الشهر الجاري .وذكرت الدفاع التركية في بيان لها اليوم ان قواتها المسلحة وضمن عملياتها الحربية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني وفي ظروف جوية غاية في الصعوبة تمكنت من قتل 25 مسلحا في شمالي العراق و147 اخرين في شمالي سوريا.واشارت في بيانها الى ان طائراتها المقاتلة ومسيراتها نفذت 25 غارة جوية خلال الشهر الجاري استهدفت فيها مواقع لمسلحي حزب العمال في شمالي العراق وسوريا .واوضحت الدفاع التركية ان عمليات قواتها المسلحة جرت في ظروف مناخية باردة جدا حيث تجتاح المنطقة منذ بداية العام الجاري عواصف ثلجية تجاوزت سماكة الثلوج في بعض المناطق ضمن هذه العمليات في المناطق الجبلية الـ 5 أمتار.وبينت الدفاع التركية ان قواتها المسلحة تمكنت من قتل الفين و883 من مسلحي حزب العمال في عملياتها الحربية خلال العام الماضي في 397 عملية جرت في شمالي العراق وسوريا ./انتهى

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