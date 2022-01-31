القبض على مطلوبين بينهم تاجر مخدرات وضبط اسلحة في مناطق شمالي البصرة

2022/01/31 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة عن القبض على عدد من المطلوبين للقضاء و مصادرة أسلحة واعتدة متنوعة شمالي المحافظة.وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان ان قوات امنية نفذت اليوم بأسناد طيران الجيش ومنظومة الطيران المسير وبمشاركة اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وافواج طوارئ شرطة البصرة عمليات تفتيش في مناطق الدبوني واهوار المسحب وقضاء المدينة (ناحية الخاص) أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء و مصادرة أسلحة واعتدة متنوعة.وأشار الى انه تم ايضا ألقاء القبض على أحد تجار السلاح و بحوزته عدة قطع من الاسلحة ومصادرة وحجز دراجات نارية وعجلات لاتحمل لوحات مرورية ./ انتهى.

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