وزارة المالية: الأربعاء المقبل سيكون اخر يوم لشراء سندات البناء

2022/01/31 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية ،اليوم الأثنين، عن آخر موعد لشراء سندات البناء الإصدارية الثانية، وإتاحتها للتداول لغاية يوم الأربعاء المقبل .

وذكر بيان للوزارة، أن “يوم الأربعاء المقبل سيكون آخر يوم لشراء سندات البناء الإصدارية الثانية وإتاحتها للتداول”.

وأضاف، أن “الإقبال المتزايد على شراء تلك السندات ، أتاح الفرصة لمختلف المواطنين والقطاعات الاقتصادية لاستثمار أموالهم مقابل فوائد مجزية، إضافة إلى المنافع الاقتصادية المهمة لطرح هذة السندات و تطوير السياسة المالية وتعزيز الفرص التنموية الواعدة”.

ودعا البيان، المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية ممن يرغب بالشراء ، الى “زيارة موقعها الالكتروني وصفحة الفيسبوك للإطلاع على التعليمات الخاصة بها”.

يذكر أنَّ إصدار السندات يكون بضمانة وزارة المالية، وبإمكانهم التقديم لشرائها من أحد المصارف الحكومية المجازة، فضلاً عن إمكانية تداول تلك السندات في سوق العراق للأوراق المالية.

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