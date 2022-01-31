البنتاغون: داعش لا يزال يمثل خطرا في العراق وسوريا

2022/01/31 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع الأميركية ان تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا للأمن في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ان بلاده لا ترغب بأن تتسع رقعة المساحات في مواجهة داعش لكنها تريد لفت الانتباه للتهديدات التي يشكلها التنظيم في العراق وسوريا مضيفا ان المخاطر التي يمثلها التنظيم لم ينته لغاية الآن على الرغم من عدم سيطرته على أية منطقة في البلدين.

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