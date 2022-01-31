صحيفة بولتيكو: الاسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمفاوضات فيينا

2022/01/31 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

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كشف تقرير امريكي بان الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هناك إمكانية للعودة للاتفاق النووي مع إيران او انهيار المحادثات بشكل نهائي

ونقلت صحيفة بولتيكو الأميركية عن مسؤولين مطلعين على المحادثات القول إنه في الوقت الحالي كل الخيارات مفتوحة ويمكن أن تكون النتيجة في أي من الاتجاهين الفشل أو النجاح.وذكرت الصحيفة الامريكية بأنه في حين تم إحراز تقدم كبير منذ استئناف المفاوضات في نوفمبر إلا أن الولايات المتحدة وإيران لم يتوصلا بعد لحلول حول جميع القضايا العالقة

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