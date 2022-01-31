الإمارات.. تعليق من الطيران المدني على هجمات الحوثي

2022/01/31 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد.

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