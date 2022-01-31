استمرار حالة” الاستنفار القصوى” على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2022/01/31 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد العشائري محمد ضيفان، الاثنين، استمرار حالة استنفار القصوى على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين للاسبوع الثاني.وقال ضيفان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية حاوي العظيم الامنية ضمن قاطع شمال ديالى مستمرة في تعقب خلايا داعش الارهابي والتشكيلات الامنية تقوم كل يوم بعمليات تمشيط لأهداف جديدة مع دعم وتعزيز […]

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