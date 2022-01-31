2022/01/31 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فند القاضي رحيم العكيلي نظرية «الثلث

المعطل» التي يروج لها هذه الأيام قوى

«الإطار التنسيقي» الشيعي، وتستند

النظرية الجديدة على فكرة عدم إمكانية

عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منصب

رئيس الجمهورية، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاض عراقي يفند «الثلث المعطل» في البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاض عراقي يفند «الثلث المعطل» في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).