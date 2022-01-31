وفاة طفلة نازحة جراء احتراق خيمتهم في دهوك

2022/01/31 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد مصدر محلي، الاثنين، بأن طفلة لقيت مصرعها جراء احتراق خيمتهم في مخيم للنازحين الايزيديين بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حريقا اندلع في خيم ضمن مخيم ايسيان للنازحين الايزديين في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، ما اسفر عن وفاة طفلة يترواح عمهرا بين ثلاث الى اربع سنوات”.وأضاف […]

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