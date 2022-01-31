الاعلى منذ 7 سنوات.. سعر برميل النفط يلامس الــ91 دولارا

2022/01/31 | 13:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة؛ إذ أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 1% ليصل إلى 90.95 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.1% إلى 87.81 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة الماضي.وسجل المعياران يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى لهما منذ تشرين الأول 2014.

وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثار الخلاف بين روسيا -ثاني أكبر منتج للنفط في العالم- والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

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