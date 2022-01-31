2022/01/31 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عاد صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بانضمامه اليوم الاثنين لنادي برينتفورد، في صفقة انتقال حر.وقال نادي برينتفورد على موقعه الرسمي، إنه وقع عقدا مع إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري، وإنه ينتظر حصول لاعبه الدنماركي الجديد على البطاقة الدولية من الفيفا.بينما أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في […]

ظهرت المقالة رسميا..



إريكسن يعود للدوري الإنجليزي الممتاز أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. إريكسن يعود للدوري الإنجليزي الممتاز) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. إريكسن يعود للدوري الإنجليزي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).