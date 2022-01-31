عمليات كربلاء توضح حقيقة سقوط طائرة مسيرة

2022/01/31 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أوضحت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاثنين، حقيقة سقوط طائرة مسيرة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "تنفي سقوط طائرة مسيرة في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء".

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