لاسباب مجهولة.. العراق يفشل بعقد صفقة لشراء طائرات مسيرة من هذه الدولة

2022/01/31 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الأمني سرمد البياتي، اليوم الإثنين، عن فشل العراق في شراء صفقة طائرات نوع بيرقدار المسيرة من تركيا.

وقال البياتي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "العراق فشل في صفقة لشراء 6 طائرات مسيرة نوع بيرقدار عالية الكفادة والمعروفة بقدرتها على الطيران لساعات طويلة ومعالجة الأهداف بصورة فورية".

وأضاف ان "أسباب فشل الصفقة غير معروفة حتى الان".

وأوضح ان "العراق اذا لم يتقدم في مجال التكنلوجيا الأمنية بشكل قوي فسيكون من الصعب جداً معالجة الخروقات الأمنية التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة"، مرجحاً ان يكون سبب فشل الصفقة يعود لضغوطات داخلية أو عدم التوافق بين الجانبين".

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