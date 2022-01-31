العثور على جثة لرجل كبير بالسن شرقي بغداد

2022/01/31 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من العثور على جثة رجل كبير بالسن مقتول شرقي بغداد

وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "قوة امنية عثرت على جثة رجل كبير بالسن مقتول بطلق ناري ضمن قطاع 21 في مدينة الصدر".

هذا ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى

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