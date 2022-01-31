المعهد القضائي يعلن نتائج المرحلة الاولى من الاختبار الخاص بالمتقدمين

2022/01/31 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا م اعلن المعهد القضائي عن نتائج المرحلة الاولى من الاختبار الخاص بالمتقدمين للقبول في المعهد القضائي الدورة (44) عبر الرابط الاتي :https://www.hjc.iq/upload/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%2044.pdf.و حدد المعهد القضائي اربعة ايام للاعتراض على نتائج الاختبار ، في مقر المعهد ،اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 31-1-2022 ولغاية الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس المقبل الموافق 3-2-2022./ انتهى3

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