انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقاً في نهر دجلة بميسان

2022/01/31 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / انتشلت الشرطة النهرية في ميسان ، جثة شاب لقي مصرعه غرقاً في نهر دجلة وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الجثة تم نقلها الى الطب العدلي ، مبينا ان التحقيق جار في الحادثة"./انتهى

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