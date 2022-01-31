اختبار أخير يحسم توليفة الأولمبي قبل ختام معسكر انطاليا

2022/01/31 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تدريباته في معسكره الخارجي المقام حاليَّاً في مدينة انطاليا التركية تحضيراً للمشاركة في بطولتي دبي الدولية وكأس آسيا، فيما سيخوض يوم غد آخر مبارياته التجريبية قبل ختام المعسكر .

وقال المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي سعد حافظ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إنَّ" المنتخب يواصل تدريباته الصباحيّة والمسائية، وتمَّ تحضير اللاعبين بشكل جيّد لغرض رفع حالة الانسجام بين اللاعبين المحليين والمحترفين".

وأضاف حافظ، أنَّ" الهدف من إقامة المباريات التجريبية هو التعرف أكثر على مهارات اللاعبين المحترفين خارج العراق وتم تسجيل أبرز الملاحظات الفنيّة عنهم، ومدى تفاعلهم مع أقرانهم المحلّيين بغية متابعتهم وتوظيف امكانيّاتهم في الاستحقاقات المقبلة".

وأشار حافظ الى أنَّ " المنتخب سيخوض يوم غد الثلاثاء، مباراته الودّية الأخيرة في تركيا أمام فريق ديار بكر سبورت وهو أحد فرق أندية الدرجة الأولى، قبل العودة الى أرض الوطن "، مبيناً، أنَّ" الجهاز الفني ستكون رؤيته واضحة عن جميع اللاعبين للاستقرار على توليفته وحسم مصير اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم قُبيل المشاركة في بطولة دبي".

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