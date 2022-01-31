2022/01/31 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/السليمانية… أكد المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان طارق جوهر، الاثنين، أن اليومين المقبلين سيشهدان تغييرا في الخارطة السياسية.
وقال جوهر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الساعات المقبلة ستشهد تغيير الكثير من الملفات الحاسمة، في ظل الحراك القائم”.
وأضاف أن “شكل العملية السياسية سيخضع للمصالح والصفقات الخارجية، وبالتالي نتوقع العودة للتوافق في إدارة الحكومة المقبلة”.
وزار وفد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشار برلمان كردستان: الخارطة السياسية ستشهد تغييرا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال جوهر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الساعات المقبلة ستشهد تغيير الكثير من الملفات الحاسمة، في ظل الحراك القائم”.
وأضاف أن “شكل العملية السياسية سيخضع للمصالح والصفقات الخارجية، وبالتالي نتوقع العودة للتوافق في إدارة الحكومة المقبلة”.
وزار وفد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشار برلمان كردستان: الخارطة السياسية ستشهد تغييرا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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