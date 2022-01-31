 مستشار برلمان كردستان: الخارطة السياسية ستشهد تغييرا

2022/01/31 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان طارق جوهر، الاثنين، أن اليومين المقبلين سيشهدان تغييرا في الخارطة السياسية.وقال جوهر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الساعات المقبلة ستشهد تغيير الكثير من الملفات الحاسمة، في ظل الحراك القائم”.وأضاف أن “شكل العملية السياسية سيخضع للمصالح والصفقات الخارجية، وبالتالي نتوقع العودة للتوافق في إدارة الحكومة المقبلة”.وزار وفد […]

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