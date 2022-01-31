طهران توجه تحذيرا للدول “المطبعة” مع إسرائيل

2022/01/31 | 13:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذرت إيران الدول المنخرطة في عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، من أنها “ستكون أول ضحايا” الدولة العبرية، ودعت تلك الدول “للاستماع الى صوت شعوبها”.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “الكيان المحتل مبني على أساس الإرهاب وخلق التوترات وهو نظام الفصل العنصري الوحيد في العالم ويحاول فرض […]

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