الحشد الشعبي: الحدود محصنة وستكون مقبرة للإرهابيين

2022/01/31 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سيرت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي دوريات من القيادة وأمن الحشد مشتركة مع الجيش العراقي و قيادة حرس الحدود لاستطلاع المناطق الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي مع سوريا وبالتحديد في قضاء القائم للحفاظ على أمن هذه المناطق خاصة بعد احداث سجن الغويران في الحسكة في الجانب السوري تحسبا لأي طارئ.وذكر بيان للحشد […]

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