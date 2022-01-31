الحزب الديمقراطي يكشف عن تفاصيل لقاء البارزاني وقاآني

2022/01/31 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني الى كردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد ان قاآني أجرى زيارة الى الاقليم اجتمع خلالها مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مبينا ان الجانبين ناقشا الصعوبات التي تواجه العملية السياسية ومشاركة الإطار التنسيقي في الحكومة مؤكدا ان الإطار لا يزال مصرا على المشاركة غير المشروطة في الحكومة.

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