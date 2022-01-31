هيئة المساءلة والعدالة تعلن تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/01/31 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكملت هيئة المساءلة والعدالة ،اليوم الاثنين، تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وأكدت الدائرة الإعلامية في الهيئة انهاء تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وتسليم النتائج بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان مبينة ان عدد المرشحين بلغ 26 مرشحاً، أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.

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