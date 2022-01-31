اللامي: تشكيل حكومة من دون الإطار سيخلق مشكلات كثيرة

2022/01/31 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الإطار التنسيقي ،اليوم الاثنين، أول تعليق له على اجتماع الحنانة بين مقتدى الصدر ورئيسي مجلس النواب واقليم كردستان.

وقال القيادي في الاطار حيدر اللامي ان الهدف من الاجتماع الذي عقد في الحنانة هو حل الخلافات بين الأطراف السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وخصوصاً بين التيار الصدري والاطار التنسيقي وإيجاد حلول لمشاركة كل القوى في الحكومة الجديدة لافتا الى ان الإصرار على تشكيل حكومة خالية من الاطار التنسيقي سوف يخلق مشاكل كثيرة وهو ما دفع بعض الأطراف السياسية الى العمل على ادخال الاطار ضمن الحكومة.

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