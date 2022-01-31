الديمقراطي الكردستاني: زيباري لايزال مرشحنا لرئاسة الجمهورية ولن ينسحب

2022/01/31 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الاثنين، أن هوشيار زيباري لايزال مرشحه لرئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، ان هوشيار زيباري مرشح البارتي ولن ينسحب، مبيناً أنه لغاية الآن لا يوجد موعد اجتماع محدد مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

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