"الأكثر صرامة في العالم".. هكذا ستقام ألعاب بكين الأولمبية الشتوية

2022/01/31 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، يتزايد حماس سكان بكين للمشاركة في رياضات الثلج والجليد.وستعتبر هذه الألعاب الأكثر صرامة في العالم من ناحية الوقاية من فيروس كورونا.

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