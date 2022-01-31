القانون: جهات بعثية تتخفى تحت يافطة الأحزاب تقف وراء الاستهدافات الأخيرة

2022/01/31 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حدد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , الاثنين , هدفين وراء عملية استهداف مطار بغداد الدولي, مشيرا الى ان المدعو “اكرم القيسي” لم يكن لوحده القيام بعملية الاستهداف وانما خلفه شخصيات سياسية تعمل لاجل اثارة الفتن وتخريب العملية السياسية.وقال جعفر في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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