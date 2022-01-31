الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” غرب الانبار

2022/01/31 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن احباط قوات اللواء 18 بالحشد محاولة تسلل لعناصر تنظيم “داعش” الاجرامي في قاطع عمليات غرب الأنبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 18 في الحشد الشعبي احبطت، فجر اليوم الاثنين، محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع عمليات غرب الأنبار”.وأضاف البيان أن […]

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