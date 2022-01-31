الاستخبارات العسكرية تضبط عبوات وقذائف في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار (صور)

2022/01/31 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، نتائج عمليات بحث وتفتيش في قضاء حديثة بمحافظة الانبار.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير وأثناء البحث والتفتيش في منطقة الـ بوحياة في قضاء حديثة بالانبار تم ضبط كدس يحتوي على :

25 صاعق تفجير مختلفة الانواع، 12عبوات شكلية، 12 قذيفة هاون 60 ملم، 16 قذيفة هاون 82 ملم و5 قذائف مدفع جهنمي وهي من مخلفات داعش الارهابي".

وأوضح البيان أن "مفارز هندسة القيادة تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".

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