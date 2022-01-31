الموافقة على أول سيارة طائرة داخل المدن

2022/01/31 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حصلت أول سيارة طائرة على رخصة رسمية تسمح لها بالطيران من قبل هيئة النقل السلوفاكية، بحسب موقع “سي إن إن”.والسيارة الجديدة التي تعرف باسم ” AirCar” من إنتاج شركة “Klein Vision “، وهي تشبه إلى حد كبير معظم السيارات على الطريق.وتتكون السيارة الجديدة من مقعدين ومحرك يعمل بالوقود الأحفوري، و4 عجلات، […]

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