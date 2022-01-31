الشابندر يرد على الحلبوسي: قفز لمنصبه بإرادة وأموال خارجية

2022/01/31 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق السياسي عزت الشابندر، اليوم الاثنين، على تغريدة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية.وقال الشابندر في تغريدة على حسابه في “تويتر”، وتابعتها وكالة “ايرث نيوز”، إن “من هزال الزمن الردي ووقاحة الموقف أن ينعى التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية من قفز إلى منصبه بإرادة وأموال […]

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