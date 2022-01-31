2022/01/31 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

الارتفاع الكبير الذي تشهده اسعار النفط العالمية حاليا سيلحق الضرر لاحقا بالنمو الاقتصادي العالمي وسيخفض من معدل نمو الطلب العالمي على النفط وسيشجع على زيادة انتاج النفط خارج دول اوبك بلس وخاصة في المناطق المرتفعة الكلفة مثل النفط الصخري الامريكي والنفط الرملي الكندي والنفط في المناطق المغمورة وهذا سيؤدي لاحقا الى زيادة المعروض النفطي وانخفاض اسعار النفط ولذلك ليس من الصواب استحداث التزامات جديدة تمثل اعباء اضافية مستدامة في الموازنة العامة بالاعتماد على مورد نفطي غير مستدام ترتبط اسعاره بعوامل خارجية وليس بعوامل داخلية

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضرار ارتفاع أسعار النفط على العراق.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضرار ارتفاع أسعار النفط على العراق.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).