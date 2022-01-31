مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في جنين

2022/01/31 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعتدى مستوطنون صهاينة، على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق جنين نابلس ما أدى إلى الحاق اضرارا مادية بها .وفي سياق آخر شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية بمدينة جنين نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية […]

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